أفادت وسائل إعلام ليبية بتدمير قوات "الجيش الوطني الليبي" أنظمة دفاعات جوية، "نصبتها تركيا بقاعدة الوطية" (عقبة بن نافع) غرب ليبيا.
ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن مصدر مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة "للجيش الوطني"، أن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش في القاعدة المذكورة.
وأضافت أن "القوات التركية ثبتتها" الخميس في القسم الغربي من القاعدة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. ليبيا.. أنباء عن تدمير منظومات تركية للدفاع الجوي بقاعدة "الوطية"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق