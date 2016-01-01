لأول مرة منذ 4 أيام.. الولايات المتحدة تسجل أقل من 50 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

لأول مرة منذ أربعة أيام، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بتسجيل الولايات المتحدة أقل من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة تسجيل 45283 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم أمس، فيما شهدت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال هذه الفترة ارتفاعا بواقع 242 حالة وفاة جديدة (مقابل 52104 إصابة و631 وفاة في اليوم السابق).

وبشكل عام سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 2839917 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 129676 حالة وفاة و894325 حالة شفاء.

ويأتي الانخفاض في معدل الإصابات اليومية بكورونا على خلفية مخاوف من أن تصبح الاحتفالات بعيد الاستقلال في الولايات المتحدة اليوم قنبلة مؤقتة ستؤدي إلى إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء.

المصدر: RT

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