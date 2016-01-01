انتشر في مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر سيدة وهي تتصل بالقصر الجمهوري اللبناني مطالبة بـ"إيقاظ" الرئيس، ميشال عون، ليتدارك الوضع الاقتصادي المنهار في لبنان.
وأظهر مقطع الفيديو السيدة اللبنانية وهي تتصل بالقصر الجمهوري لترد عليها إحدى موظفات القصر، وبدأت المواطنة بالانهيار وهي تتحدث على الهاتف قبل أن تصرخ مطالبة بإيقاظ الرئيس فيما إذا كان نائما وإبلاغه بأن سعر السكر أصبح 6 آلاف ليرة، فيما صار الخبز بـ3 آلاف ليرة.
وقالت السيدة: "إذا بي الكل بعدو نايم وعوه لأن السكر صار بـ6 آلاف ليرة والخبز صار بـ3 آلاف، وما قادرين نكفي هيك... وعوا متنا الجوع!".
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التعليقات على شاهد.. سيدة لبنانية تتصل بالقصر الرئاسي وتطالب بـ"إيقاظ الرئيس"
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