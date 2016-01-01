لو كورونا أو برد.. أفضل 5 مشروبات لعلاج التهاب الحلق

آخر الأخبارالصحة والجمال › لو كورونا أو برد.. أفضل 5 مشروبات لعلاج التهاب الحلق

صورة الخبر: علاج التهاب الحلق
علاج التهاب الحلق

في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي ، وحتى نزلات البرد والإنفلونزا، يعاني الكثير من التهاب الحلق واللوزتين، وخلال هذه الفترة سواء المصاب بكورونا أو بنزلة برد عادية ، يحتاج المريض إلى تناول المزيد من المشروبات التي تساعد في تهدئة التهاب الحلق.

قدم موقع HEALTHLINE قائمة بأهم مشروبات علاج التهاب الحلق ومنها:

اقرأ أيضا
كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

1- شاي البابونج: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تداهم الحلق وتخفف من آلامه، ويتم غلي البابونج وتحليته بالعسل الأبيض لتخفيف آلام الحلق.

2- الزنجبيل: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، والتي يمكن أن تتسبب في الالتهاب، لذا فتناول الزنجبيل الدافئ يساعد في تخفيف التهاب الحلق وتسكين الألم.

3- الحلبة: لها خصائص علاجية وتقتل البيكتريا التي تسبب الالتهابات، كما أن بذور الحلبة تعد مضادا جيدا للفطريات.

4- عصير الليمون: فهو غني بفيتامين سي ويحارب التهابات الجسم ويقتل الميكروبات، ويفضل تناول الليمون الدافئ لتخفيف التهاب الحلق.
5- عصير الجزر: يحتوي على فيتامين أ والبيتاكاروتين، ويعزز الجهاز المناعي في التصدي لالتهابات الجسم.

المصدر: موقع HEALTHLINE

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لو كورونا أو برد.. أفضل 5 مشروبات لعلاج التهاب الحلق

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53759

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager