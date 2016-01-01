لو كورونا أو برد.. أفضل 5 مشروبات لعلاج التهاب الحلق



علاج التهاب الحلق علاج التهاب الحلق

في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي ، وحتى نزلات البرد والإنفلونزا، يعاني الكثير من التهاب الحلق واللوزتين، وخلال هذه الفترة سواء المصاب بكورونا أو بنزلة برد عادية ، يحتاج المريض إلى تناول المزيد من المشروبات التي تساعد في تهدئة التهاب الحلق.



قدم موقع HEALTHLINE قائمة بأهم مشروبات علاج التهاب الحلق ومنها:



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1- شاي البابونج: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تداهم الحلق وتخفف من آلامه، ويتم غلي البابونج وتحليته بالعسل الأبيض لتخفيف آلام الحلق.2- الزنجبيل: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، والتي يمكن أن تتسبب في الالتهاب، لذا فتناول الزنجبيل الدافئ يساعد في تخفيف التهاب الحلق وتسكين الألم.3- الحلبة: لها خصائص علاجية وتقتل البيكتريا التي تسبب الالتهابات، كما أن بذور الحلبة تعد مضادا جيدا للفطريات.4- عصير الليمون: فهو غني بفيتامين سي ويحارب التهابات الجسم ويقتل الميكروبات، ويفضل تناول الليمون الدافئ لتخفيف التهاب الحلق.5- عصير الجزر: يحتوي على فيتامين أ والبيتاكاروتين، ويعزز الجهاز المناعي في التصدي لالتهابات الجسم.