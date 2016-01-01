4 قرارات جمهورية للرئيس السيسي.. تعرف عليها

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 266 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة برج العرب الجديدة، لصالح محافظة الإسكندرية لاستخدامها فى إقامة سوق الجملة الجديد.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 267 لسنة 2020 بإعادة تخصيص المساحتين المبينتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس، لاستخدامهما فى إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

وأصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 268 لسنة بتخصيص مساحة 5.35 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دشلوط - مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2020 بالموافق على إعادة تخصيص مساحة 10.21 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الجيزة لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهرباء جهد " 11/66 ك. ف".

نشر ذلك الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الأحد.

المصدر: alarabiya

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