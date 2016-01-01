العربية: 9 غارات جوية تستهدف منظومة الدفاع التركية في قاعدة الوطية بليبيا



غارات جوية تستهدف منظومة الدفاع التركية غارات جوية تستهدف منظومة الدفاع التركية

ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها نقلا عن مصادر لم تسمها أن 9 غارات جوية تستهدف منظومة الدفاع التركية "هوك" في قاعدة الوطية غرب ليبيا.



وأكدت صحيفة "المشهد الليبي" نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قاعدة الوطية الجوية شهدت في ساعات متأخرة من ليل السبت - الأحد قصفًا جويًا عنيفًا وسط سماع أصوات تحليق لطيران حربي في سماء منطقة الجبل الغربي.



وأضافت أنه سُمع أصوات عدة انفجارات باتجاه قاعدة الوطية قبل قليل، وأن القصف كان بأكثر من 6 ضربات جوية، مشيرةً إلى أن قوة الضربات على القاعدة شعر بها في منطقتي الرجبان والزنتان.

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وتابعت أن الضربات الجوية استهدفت استراحة تدعى "النداب" وهي كانت خاصة بأمر القاعدة في السابق، مضيفةً أن الاستراحة يتخذها العسكريين الأتراك مقرًا لهم بعد السيطرة على القاعدة.وجاء ذلك بعدما نشرت تركيا منظومة دفاع جوي متطورة من طراز HAWK تركية الصنع، في قاعدة الوطية في ليبيا.وذكرت قناة "ليبيا 24" نقلا عن مصادر تركية تأكيدها أن تركيا تعمل على إنشاء قاعدتين جوية وبحرية في ليبيا، وهو السبب الذي جعلها تقوم بنشر منظومة الدفاع الجوي MIM-23B HAWK في قاعدة عقبة بن نافع "الوطية" بعد السيطرة عليها في مايو الماضي.وقبل ثلاثة أيام، أفادت مصادر محلية بسماع تحليق لطيران مجهول ودوي انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية العسكرية جنوب غرب طرابلس ، مؤكدًا أن “سكان مدينة الرجبان وضواحيها سمعوا دوي انفجارات وتحليق للطيران قرب قاعدة الوطية العسكرية”.