تحابيش الأكل .. طريقة عمل باذنجان بالدقة

فى كثير من الأحيان نشعر بالرغبة فى عدم تناول الطعام بالرغم من احتياجنا له مما يجعلنا نبحث عن شئ يثير شهيتنا نحو الطعام ومن أبرز هذه الأشياء الباذنجان المخلل الذى تتعدد طرق تحضيره.
نقدم لكم طريقة عمل باذنجان بالدقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير باذنجان بالدقة:
باذنجان رومي
طماطم مفرومة
ماء ملح
كمون ناعم
زيت للقلي
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