تحابيش الأكل .. طريقة عمل باذنجان بالدقة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › تحابيش الأكل .. طريقة عمل باذنجان بالدقة

صورة الخبر: طريقة عمل باذنجان بالدقة
طريقة عمل باذنجان بالدقة

فى كثير من الأحيان نشعر بالرغبة فى عدم تناول الطعام بالرغم من احتياجنا له مما يجعلنا نبحث عن شئ يثير شهيتنا نحو الطعام ومن أبرز هذه الأشياء الباذنجان المخلل الذى تتعدد طرق تحضيره.

نقدم لكم طريقة عمل باذنجان بالدقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير باذنجان بالدقة:
باذنجان رومي
طماطم مفرومة
ماء ملح
كمون ناعم
زيت للقلي

ثوم مفروم
خل
فلفل حار
عصير ليمون

طريقة عمل باذنجان دقة:
-قطعى الباذنجان واقليه في الزيت ساخن غزير.

- اخلطى الثوم المفروم والخل والفلفل الحار المفروم وعصير الليمون وقطع الطماطم والماء والملح والكمون
-ضيفي الخليط إلى قطع الباذنجان المقلي بقدر مناسب ويقدم بجوار الطعام

المصدر: قناة سى بى سى سفرة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحابيش الأكل .. طريقة عمل باذنجان بالدقة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92377

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager