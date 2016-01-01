ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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صورة الخبر: الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية

صرح مصدر أمني بمصر في تعليق لـRT اليوم السبت، بأنه تم تحديد وضبط المتهم بالتحرش بالفتيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضاف أنه عرض على النيابة في ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه على المتضررين التقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التي لحقت بهن.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل الإعلام المصرية يوم الخميس روايات مثيرة عن جريمة تحرش جنسي بشعة طالت عشرات الفتيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ونشرت العديد من الفتيات شهاداتهن الصادمة، متهمين الفاعل بالتحرش بأكثر من 50 فتاة واغتصاب فتاة عمرها 14 عاما.

وفي شهادات بعض الفتيات قالت إحداهن: "هذا الشخص تحرش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عاما، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لما يقول".

المصدر: RT

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