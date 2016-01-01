صرح مصدر أمني بمصر في تعليق لـRT اليوم السبت، بأنه تم تحديد وضبط المتهم بالتحرش بالفتيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأضاف أنه عرض على النيابة في ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه على المتضررين التقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التي لحقت بهن.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل الإعلام المصرية يوم الخميس روايات مثيرة عن جريمة تحرش جنسي بشعة طالت عشرات الفتيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
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التعليقات على ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة
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