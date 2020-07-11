عميد علوم عين شمس: بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية 11 يوليو

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس انه سوف يتم بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية لكلية العلوم 11 يوليو وسط اجراءات احترازية مشددة من قبل الجامعة .
وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد انه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020لطلاب الفرق النهائية بجميع الشعب بالكلية بدءا من يوم 11/7/2020 منوها تم الاعلان عن الجداول واماكن الامتحانات وايضا أرقام الجلوس للطلاب .
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