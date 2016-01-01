إعلام القاهرة تعلن قواعد القبول بأقسامها الثلاثة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١

كلية الإعلام جامعة القاهرة
أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن قواعد قبول الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلك بأقسامها الـ٣ "الصحافة والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان"، وجاءت القواعد كالتالي:
- قواعد قبول الطلاب الجدد فى قسم الصحافة:
حصول الطالب على تقدير جيد على الأقل فى مادة المدخل الى الصحافة ومادة اللغة الأجنبية وذلك للرغبة الأولى والثانية مع عدم اشتراط أن يكون الطالب حاصلا على تقدير جيد فى التقدير العام ويجوز قبوله فى حالة حصوله على تقدير عام "مقبول".
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- قواعد قبول الطلاب الجدد فى قسم العلاقات العامة والإعلان:
مقابلة مع اللجنة العلمية لاختبار الطلاب "اونلاين"
- قواعد قبول الطلاب الجدد فى قسم الإذاعة والتليفزيون:
- ملء استمارة الرغبات وفيها بيانات عن الطالب وتقديراته السابقة واللغات التى يجيدها وغيرها من البيانات الاساسية (إجباري)
- إعداد فيديو لمدة ٣ دقائق يقدم فيه الطالب نفسه ويتحدث عن موضوع يهمه ويتحدث لمدة دقيقة في اي موضوع بلغة اجنبية يجيدها (إجباري).
- كتابة " خطاب رغبات " statements of purposes في صفحتين او ثلاث يوضح فيها الطالب الأسباب التى يعتقد أنها تجعله مقبولًا بقسم الإذاعة، ورؤيته لنفسه بعد التخرج في الكلية والمجال الذي يتمنى العمل به، وكيف سيساعده الإلتحاق بقسم الإذاعة على ذلك (اختياري).
- تقديم ملف portfolio بالأشياء التى قام بها الطالب سابقًا (مسابقات ، اشتراك في برامج، كتابة برامج، تصوير، إخراج، مونتاج) (إختياري).
- يتم تجميع هذه المتطلبات في فولدر واحد بصيغة RAR او Zip ويتم ارساله عبر ايميل القسم الذي سيتم الإعلان عنه.
- مقابلة شخصية خلال شهر سبتمبر.
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