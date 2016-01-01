الدوري الإيطالي.. رونالدو يسجل هدفا عالميا ويقود يوفنتوس لاكتساح تورينو 4-1.. فيديو



رونالدو رونالدو



أكتسح فريق يوفنتوس نظيره تورينو بأربعة اهداف مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري الإيطالي .



وافتتح يوفنتوس التهديف فى الدقيقة 3 عن طريق باولو ديبالا من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء .



وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني فى الدقيقة 29 خوان كوادرادو من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

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وقلص فريق تورينو النتيجة في الدقيقة 51 عن طريق أندريا بيلوتي من ضربة جزاء .وعزز كريستيانو رونالدو النتيجة وسجل الهدف الثالث لـ اليوفنتوس فى الدقيقة 61 من هدف عالمي بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء.وأخيرا سجل كوفي جيجي مدافع تورينو الهدف الرابع في مرماه بالخطأ لصالح يوفنتوس لتكون النتيجة 4-1 .وبهذه النتيجة يواصل فريق يوفنتوس الحفاظ علي الصدارة ليرتفع رصيده الي النقطة 75 ، بينما تجمد تورينو في المركز الـ 13 بـ 31 نقطة.يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.