استعدادا لاستئناف الدوري.. مران قوي لـ الاهلي على ملعب التتش ..فيديو



مران قوي لـ الاهلي على ملعب التتش مران قوي لـ الاهلي على ملعب التتش

خاض فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي مرانا قويا اليوم في استاد التتش بالجزيرة استعدادا لـ استئناف بطولة الدوري المصري يوم 7 اغسطس المقبل



ونشر الحساب الرسمي لـ الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لـ مران الفريق و شارك به معظم لاعبي الفريق عقب اجراء المسحة الطبية خلال الفترة الماضية



وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في مران اليوم.

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ومن المقرر أن يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني لقيادة مران الفريق بدءًا من الثلاثاء المقبل.https://t.co/KcgYwifDhV?amp=1