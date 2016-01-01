يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟

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الفلفل الحار


أكد الدكتور مروان سالم استشاري التغذية العلاجية أن الفلفل الحار من أكثر أنواع الخضار الذي يهمله الكثير لكن فوائده هائلة للوزن و المناعة .

وأوضح الدكتور مروان سالم خلال لقائه في برنامج " أكلة أمي" مع الشيف المغازي المذاع على القناة الأولى ، أن الفلفل الحار يقوي المناعة بشكل هائل ويقوي الأوعية الدموية .

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن الفلفل الحار يحتوي على المادة الحارقة التي تسيطر على مراكز الشبع في الدماغ ، كما يحتوي على مادة اليبتا كاروتين ويخفف من التهابات الجسم.

ومن فوائد الفلفل الحار أيضًا أنه يساعد على تقليل نسبة السكر بالدم ، وتحسين عملية الهضم ،ومحاربة الأورام السرطانية ، وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم .

المصدر: elbalad

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