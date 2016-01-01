يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟



الفلفل الحار الفلفل الحار



أكد الدكتور مروان سالم استشاري التغذية العلاجية أن الفلفل الحار من أكثر أنواع الخضار الذي يهمله الكثير لكن فوائده هائلة للوزن و المناعة .



وأوضح الدكتور مروان سالم خلال لقائه في برنامج " أكلة أمي" مع الشيف المغازي المذاع على القناة الأولى ، أن الفلفل الحار يقوي المناعة بشكل هائل ويقوي الأوعية الدموية .



وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن الفلفل الحار يحتوي على المادة الحارقة التي تسيطر على مراكز الشبع في الدماغ ، كما يحتوي على مادة اليبتا كاروتين ويخفف من التهابات الجسم.

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ومن فوائد الفلفل الحار أيضًا أنه يساعد على تقليل نسبة السكر بالدم ، وتحسين عملية الهضم ،ومحاربة الأورام السرطانية ، وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم .