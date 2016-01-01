أكد الدكتور مروان سالم استشاري التغذية العلاجية أن الفلفل الحار من أكثر أنواع الخضار الذي يهمله الكثير لكن فوائده هائلة للوزن و المناعة .
وأوضح الدكتور مروان سالم خلال لقائه في برنامج " أكلة أمي" مع الشيف المغازي المذاع على القناة الأولى ، أن الفلفل الحار يقوي المناعة بشكل هائل ويقوي الأوعية الدموية .
وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن الفلفل الحار يحتوي على المادة الحارقة التي تسيطر على مراكز الشبع في الدماغ ، كما يحتوي على مادة اليبتا كاروتين ويخفف من التهابات الجسم.
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التعليقات على يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟
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