أسباب تعرق اليدين.. و4 نصائح لكيفية التعامل معها

يعاني بعض الفتيات من التعرق الزائد في اليدين ، وهو ما يعرف بفرط التعرق مما يضعهن في مواقف حرجه .
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية والصحة العلاجية، أسباب تعرق اليدين ونصائح لكيفية التعامل مع هذه المسكلة التى يواجها الكثير من الاشخاص.
هناك العديد من أسباب تعرق اليدين، منها:
1- الجينات التي تنتقل من جيل لاخر: فرط التعرق يعتبر وراثيًا إلى حد ما.
2- الإجهاد والتوتر، كالزواج أو التحدث في الخطابات علنًا بسبب إطلاق هرمونات الإجهاد الإبينفرين والكورتيزول التي ترفع درجة حرارة الجسم مسببة تعرق اليدين
3- الكافيين: مثل الشاي الأسود أو الأخضر والقهوة
4- الغدة العرقية المفرزة: تسبب العرق خاصة على اليدين والأرجل والوجه.
5- وجود حالة من الحالات الطبية الاتية:
الحمل" سن الياس، النقرس، العدوى، الداء السكري، البدانة، مرض الشلل الرعاش، التهاب المفصل الروماتويدي، سرطان الغدد الليمفاوية.
6- انخفاض السكر في الدم: في هذه الحالة من أجل تكيف الجسم مع هذه الحالة فإنه يطلق هرمونات الإجهاد مثل الادرينالين الذي يحفز من إفراز السكر من الجسم، والتي تسبب تعرق اليدين.
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