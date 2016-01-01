سر لن تتوقعه في عمل الملوخية الخضراء بالمطاعم

تعد الملوخية احدي الاكلات الصيفية التي يعشقها كثيرون لكن هناك بعض الاسرار لطريقة عمل الملوخية ، ونتذوقها ببعض المطاعم الكبري بسبب البيكنج بودر او الكربوناتو للحصول علي قوام ولون اخضر غير متوقع.
المقادير:
1 كيلوجرام أوراق الملوخية، خضراء مغسولة جيدًا ومصفاة
6 فص ثوم، مفرى ام مدقوق ناعمًا
2 ملعقة كبيرة كزبرة، يابسة
رشه كربوناتو
1 ملعقة كبيرة سمن، او 2 ملعقة زيت ذرة حسب الرغبة
4 كوب مرق دجاج، او مرق لحم, حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، حسب الرغبة
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