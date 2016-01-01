سر لن تتوقعه في عمل الملوخية الخضراء بالمطاعم

آخر الأخبارالأسرة والطفل › سر لن تتوقعه في عمل الملوخية الخضراء بالمطاعم

صورة الخبر: الملوخية الخضراء
الملوخية الخضراء

تعد الملوخية احدي الاكلات الصيفية التي يعشقها كثيرون لكن هناك بعض الاسرار لطريقة عمل الملوخية ، ونتذوقها ببعض المطاعم الكبري بسبب البيكنج بودر او الكربوناتو للحصول علي قوام ولون اخضر غير متوقع.

المقادير:

1 كيلوجرام أوراق الملوخية، خضراء مغسولة جيدًا ومصفاة
6 فص ثوم، مفرى ام مدقوق ناعمًا
2 ملعقة كبيرة كزبرة، يابسة
رشه كربوناتو
1 ملعقة كبيرة سمن، او 2 ملعقة زيت ذرة حسب الرغبة
4 كوب مرق دجاج، او مرق لحم, حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، حسب الرغبة

طريقة التحضير :

30 دقيقة

نحضر الملوخية بعد ان تجف ونقوم بتقطيعها أو بتخريطها بالمخرطة حتى تصبح ناعمة جدا او تفرم بالكبة أيضًا حتى تصبح ناعمة.

نضع حلة أي قدر على النار ونضيف الشوربة أي المرق حتى تسخن قليلا، ثم نضيف رشه قليل جدا من الكربوناتو ثم الملوخية الى الشوربة ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا معًا.
عندما تبدا الملوخية بالغليان قليلا نحضر طاسة أي مقلاة ونضع فيها السمن، الثوم والكزبرة ونضعهم على النار ونحمرهم معا حتى يصبح لون التقلية مائلًا الى الذهبي، عند ذلك نضيفهم الى الملوخية ونقلب سريعا ثم نطفئ النار.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سر لن تتوقعه في عمل الملوخية الخضراء بالمطاعم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10597

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager