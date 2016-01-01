سر لن تتوقعه في عمل الملوخية الخضراء بالمطاعم



الملوخية الخضراء الملوخية الخضراء

تعد الملوخية احدي الاكلات الصيفية التي يعشقها كثيرون لكن هناك بعض الاسرار لطريقة عمل الملوخية ، ونتذوقها ببعض المطاعم الكبري بسبب البيكنج بودر او الكربوناتو للحصول علي قوام ولون اخضر غير متوقع.



المقادير:



1 كيلوجرام أوراق الملوخية، خضراء مغسولة جيدًا ومصفاة

6 فص ثوم، مفرى ام مدقوق ناعمًا

2 ملعقة كبيرة كزبرة، يابسة

رشه كربوناتو

1 ملعقة كبيرة سمن، او 2 ملعقة زيت ذرة حسب الرغبة

4 كوب مرق دجاج، او مرق لحم, حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، حسب الرغبة

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طريقة التحضير :30 دقيقةنحضر الملوخية بعد ان تجف ونقوم بتقطيعها أو بتخريطها بالمخرطة حتى تصبح ناعمة جدا او تفرم بالكبة أيضًا حتى تصبح ناعمة.نضع حلة أي قدر على النار ونضيف الشوربة أي المرق حتى تسخن قليلا، ثم نضيف رشه قليل جدا من الكربوناتو ثم الملوخية الى الشوربة ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا معًا.عندما تبدا الملوخية بالغليان قليلا نحضر طاسة أي مقلاة ونضع فيها السمن، الثوم والكزبرة ونضعهم على النار ونحمرهم معا حتى يصبح لون التقلية مائلًا الى الذهبي، عند ذلك نضيفهم الى الملوخية ونقلب سريعا ثم نطفئ النار.