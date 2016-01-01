في هذا الإغلاق، تحولت حفلات الزفاف الكبيرة السمينة إلى علاقات متماسكة حميمة، لا تزال هناك حاجة لتعيين الأجواء المناسبة ، حتى لو كانت تفعل ذلك بنفسك.
يعد خلق جو ساحر في المنزل أمرًا أساسيًا لحفلات الزفاف في المنزل ، خاصة إذا كانت هناك احتفالات مثل حفل هالدي أو ليلة رقص غير رسمية داخل الأسرة. على الرغم من أن المقياس أصغر ، إلا أنه لا يزال من الممكن إنشاء صور Instagrammable.
كل ما تحتاجه هو بعض التخطيط المثير للاهتمام، لمساعدتك في جماليات الزفاف المثالية ، إليك بعض أفكار الديكور القابلة للتنفيذ والرائعة.
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التعليقات على بدون قاعة.. أفكار الديكور لعمل حفل الزفاف في المنزل
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