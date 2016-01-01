

سهلة ومبتكرة.. أفكار ديكور تجعل منزلك جاهزًا للصيف سهلة ومبتكرة.. أفكار ديكور تجعل منزلك جاهزًا للصيف

الصيف هو كل شيء عن الألوان الفاتحة والباستيلية، فلماذا لا تدرج هذه الظلال الترابية إلى ديكور منزلك لتتناسب مع الموسم. لإعطاء تصميماتك الداخلية مظهرًا مريحًا مع لوحة الألوان ذات التأثير الهادئ.



لمساعدتك في خلق بيئة مريحة في المنزل هذا الصيف ، يشارك راجيف راجوبال ، المدير الإداري لشركة AkzoNobel India بعض النصائح:



غرفة النوم المثالية

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غرفة النوم هي مساحة خاصة للغاية في المنزل عندما تسترخي وتجدد شبابك ، ولهذا السبب من المهم إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المساحة. لخلق مساحة مريحة ومهدئة ، يمكنك اختيار اللون الوردي الناعم الممزوج بالحياد الترابي والألوان الدافئة للذهب وإضفاء مظهر أنيق. أضف أثاثًا خشبيًا بسيطًا وأقمشة منقوشة غنية لإكمال مظهر الغرفة.غرفة معيشة فخمةيرغب معظمنا في الابتعاد عن الحرارة وقضاء الوقت داخل المنزل أثناء الصيف - إما مشاهدة التلفزيون أو مجرد الاسترخاء في غرفة المعيشة. مجموعة مختارة من الباستيل الصامتة هي التركيز هذا الصيف ، مع فرق من العسل المتبل (لون العام 2019) تبرز فتحات النوافذ وتضيف لمسة راقية إلى المظهر العام. إنها مثالية لأولئك الذين يتوقون إلى مساحة معيشة هادئة ومريحة. يمكن للنباتات الداخلية أن تضيف لمسة نضارة عند وضعها في غرفة المعيشة.بينما يحب الأطفال قضاء وقتهم بالخارج مع الأصدقاء خلال العطلة الصيفية ، فإنهم يقضون أيضًا الكثير من الوقت في المنزل في أداء واجباتهم المدرسية. من الضروري أن تحيط بهم بمزيج من الألوان التي تكمل مستويات طاقتهم النابضة بالحياة. استخدام الباستيل الفاتح سيخلق مظهرًا أكثر برودة ويساعد الأطفال على الشعور بالحماس حتى في الداخل. أيضًا ، تحتوي غرفة الأطفال على مجال كبير للإكسسوارات ، لذلك يمكنك إضافة مكتب صغير وألواح سبورة وخرائط لإبقائها مستوحاة وإضفاء المزيد من المرح على الغرفة.مطبخ راقيمع ارتفاع درجة الحرارة ، تزداد الرحلات إلى المطبخ لتناول مشروب بارد أو وعاء من الفواكه المنعشة. بينما لا يحب أحد قضاء وقته في المطبخ ، خاصة خلال الصيف ، فمن المفيد أن ينتهي مطبخك بألوان الصيف. يمكنك تطوير مطبخك من خلال إضفاء لمسة من الحيوية على المساحة من خلال الاختيار غير التقليدي للألوان والملمس. تبدو الخزانات الكثيفة المطلية باللون الفحمي حادة في مواجهة الخوخ الوردي الفاتح الناعم ، بينما تستخدم العسل المتبل منغم ذهبي اللون للسقف. يمكن أن تضيف لمسة من الأسود المصقول والنحاس المصقول إلى الديكور العام للمطبخ.