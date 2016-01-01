بالفيديو.. جولة في كوكب المريخ

آخر الأخبارعلم وتقنية › بالفيديو.. جولة في كوكب المريخ

صورة الخبر: بالفيديو.. جولة في كوكب المريخ
بالفيديو.. جولة في كوكب المريخ

ربما تمضي سنوات أو عقود قبل أن تطأ قدم سطح كوكب المريخ، لكن في وسعك الآن القيام بجولة في الكوكب الأحمر دون أن تغادر منزلك.

وأنتجت وكالة الفضاء الأوروبية، مقطع فيديو يمنح مشاهديه "جولة افتراضية" في الفضاء، من خلال مزج الصور التي جمعها الوكالة عن المريخ، ونشرت للمرة الأولى في أواخر عام 2018.

وتظهر الصور تفاصيل سطح الكوكب الأحمر، من زوايا مختلفة، وتحلق بالمشاهدين فوق الفوهة المتجمدة في المريخ، التي يطلق عليها اسم "كوروليوف".

وتقع الفوهة في منطقة تسمى الأراضي الشمالية المنخفضة في المريخ، يبلغ عرضها 82 كيلومترا وعمقها نحو 1.6 كيلومتر، وأرضيتها مغطاة بطبقة من الجليد المائي السميك.

ويغطي الجليد أرضية الفوهة، ويصل عمقه في مركز الفوهة إلى نحو 1524 مترا.

وتعمل طبقة الجليد في الفوهة كمصيدة للهواء الذي يتحرك صوب المنطقة، وتسحبه صوب طبقة الجليد ليشكل طبقة إضافية فوقها.

وتكوّن هذه الطبقة الجديدة "درعا" يحمي الجليد من الاندثار، ويحافظ على استقراره.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو.. جولة في كوكب المريخ

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41650

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager