بالفيديو.. جولة في كوكب المريخ

ربما تمضي سنوات أو عقود قبل أن تطأ قدم سطح كوكب المريخ، لكن في وسعك الآن القيام بجولة في الكوكب الأحمر دون أن تغادر منزلك.
وأنتجت وكالة الفضاء الأوروبية، مقطع فيديو يمنح مشاهديه "جولة افتراضية" في الفضاء، من خلال مزج الصور التي جمعها الوكالة عن المريخ، ونشرت للمرة الأولى في أواخر عام 2018.
وتظهر الصور تفاصيل سطح الكوكب الأحمر، من زوايا مختلفة، وتحلق بالمشاهدين فوق الفوهة المتجمدة في المريخ، التي يطلق عليها اسم "كوروليوف".
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