شاهد توازن عملة معدنية على محرك رولزرويس كولينان “فيديو”

لا تقوم رولزرويس ببناء السيارات الأكثر راحة في السوق فحسب، بل إن محركاتها أيضاً هادئة وسلسة بشكل لا يُصدق، حيث يمكنك موازنة عملة معدنية موضوعة مباشرة على المحرك دون أن تسقط.
هذا هو ما فعله بالضبط أحد وكلاء رولزرويس بأمريكا في فيديو جديد على تيك توك، حيث فام بموازنة عملة معدنية على محرك كولينان أثناء تشغيله، وهو محرك V12 مزدوج التيربو سعة 6.75 لتر بقوة 563 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران.
الجدير بالذكر أنه لا يلزمك امتلاك سيارة رولزرويس لتتمكن من موازنة عملة معدنية على المحرك، حيث أن هناك محركات يست أسطوانات مستقيمة وV8 وV12 إذا كانت مصممة بشكل صحيح فإنها تعاني من اهتزاز بسيط للغاية، وهو ما يظهر في عدة مقاطع فيديو، فمثلاً، قام شخص بموازنة عملة معدنية على محرك V12 سعة 5.7 لتر في سيارة بي ام دبليو 850CSI أثناء تشغيلها وتسريع المحرك إلى ما يقرب من 2,500 دورة في الدقيقة دون أن تسقط العملة.
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