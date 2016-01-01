زى المطاعم.. طريقة عمل السمك الماكريل سنجاري في الفرن



السمك الماكريل سنجاري في الفرن السمك الماكريل سنجاري في الفرن

اذا كنت تحاولين تقديم السمك بشكل مختلف ، يمكن ان تتعرفي علي طريقة سريعة ولذيذة لا تختلف عن طريقة إعداده بالمطاعم ، ونقدم لكي اليوم طريقة عمل السمك الماكريل سنجاري.



المكونات :-

كيلو من سمك الماكريل.

1 بصلة كبيرة مقطعة.

طماطم مقطعة.

ملعقة كبيرة من الكرفس.

قرن من الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة من الجزر المبشور.



ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة من الكمون.

بهارات السمك.

ملح.

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طريقة التحضير :-يجب أن يكون السمك طازج ويتم غسل السمك بشكل جيد بالماء وبعد ذلك يتم فتح السمك بالسكين إلى نصفين من أسفل ولكن يجب أن لا تنفصل السمكة عن بعضها البعض.نضيف في السمك المفتوح من الداخل كل الخضروات والبهارات السابقة ويتم تقليب هذه المكونات مع بعضها البعض قبل وضعها في داخل السمك.بعد وضع كل الخليط وقطع الخضروات والبصل والليمون المقطع نقوم بلف السمك في ورق فويل ونقوم بإدخالها في الفرن في درجة حرارة 180 درجة مئوية.وبعد أن تنضج في الفرن ويحمر يوجهها تقدم مع الأرز الصيادية والأرز والطحينة وبالهناء والشفاء.