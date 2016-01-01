

للمبتدئين.. 12 نصيحة مهمة لقيادة السيارة بشكل آمن للمبتدئين.. 12 نصيحة مهمة لقيادة السيارة بشكل آمن

من أهم ما يواجهه المبتدئين في قيادة السيارات، هو قلة الثقة بالنفس، وقلة الخبرة التي تمكنهم من التعامل مع المواقف المفاجئة أثناء القيادة.



ومن أهم النصائح التي تساعدهم على القيادة الصحيحة:



1- قبل الانطلاق بالسيارة يجب التأكد من عدم وجود أي خلل في الميكانيكا أو الكهرباء، أو الإطارات.

2- عند بداية التشغيل تجنب الانطلاق بسرعة، حتى لا تجلب الضرر لمحرك السيارة.

3- احرص على عدم انحراف مقود السيارة يمينا أو يسارا، منعا للتصادم مع السيارات المجاورة.

4- أثناء القيادة على الطرق يجب تجنب عبور المنحنيات بسرعة عالية.

5- الالتزام بوسائل الأمان في السيارة، مثل ربط حزام الأمان وعدم تعطيل أنظمة الإنذار مثل صوت تنبيه نظام مراقبة المسار.

6- عدم التشتت أثناء القيادة بالسماع إلى الموسيقى، أو استخدام الهاتف المحمول.

7- تجنب القيادة أثناء الشعور بالإرهاق أو أخذ أي أدوية تسبب النعاس.

8- تجنب السفر ليلاً وعلى الطرق المظلمة، لعدم وضوح الرؤية، وذلك منعا للحوادث.

9- تجنب القيادة في الطقس غير المستقر مثل الأمطار الغزيرة أو الرياح المثيرة للرمال أو الشبورة الكثيفة.

10- حال التوقف بالسيارة أو خلال أوقات الانتظار، احرص على أن يكون ناقل الحركة في وضع الفصل.

11- تجنب النقل من وضع الرجوع للخلف إلى وضع التوقف أو العكس أثناء تحرك السيارة، في حالة السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيك.

12- أما السيارات ذات ناقل الحركة المانيوال (اليدوي)، احرص على عدم تحريكه من حالة الرجوع للخلف إلى السرعة الأولى أو العكس إلا عندما تكون السيارة ساكنة تماما.