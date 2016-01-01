هل ارتفاع الحرارة يؤثر على استهلاك الوقود؟

تشهد منطقتنا العربية ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر بشدة على بعض أجزاء السيارة الحيوية، لكن هل يتأثر استهلاك الوقود أيضاً بالحرارة العالية؟
أجاب خبراء السيارات أنه بالفعل يتأثر استهلاك الوقود بالحرارة العالية، وهو ما أكدته وزارة الطاقة اﻷمريكية، حيث قالت أن الطقس الحار يزيد من كفاءة استهلاك السيارات للوقود بسبب زيادة سرعة تسخين المحرك إلى الدرجة المطلوبة للعمل بكفاءة.
وأوضح الخبراء أن الهواء الساخن يسبب معامل سحب ايروديناميكي أقل من الهواء البارد، مما يساعد على خفض استهلاك الوقود.
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