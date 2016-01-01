

| شاهد | هنا الدنمارك | تمثال عروس البحر يتعرض للتشويه: «سمكة فاشية» | شاهد | هنا الدنمارك | تمثال عروس البحر يتعرض للتشويه: «سمكة فاشية»

تعرض التمثال الشهير لشخصية ليتل ميرميد (عروس البحر الصغيرة) التي ابتكرها الكاتب الشهير هانس كريستيان أندرسن، والتي تمثل أحد أكبر مناطق الجذب السياحي في كوبنهاجن، إلى التخريب والتشويه.



وكتبت كلمتا «سمكة فاشية» على القاعدة الحجرية التي يستقر عليها التمثال، وطوله 1.65 مترا، وهو مصنوع من البرونز، والذي كثيرا ما يتعرض لهجمات، ويقع التمثال عند مدخل ميناء كوبنهاجن.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حسب ما نقلته «سكاي نيوز».

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وصنع التمثال تكريما لكاتب قصص الأطفال الدنماركي أندرسن.التمثال كثيرا ما استهدف بالتخريب، وقطعت رأسه ورسم عليه وكسر عاموده.ويمثل التمثال البرونزي شخصية خيالية لابنة ملك البحر، وهي عروس بحر، تقع حسب الرواية في حب أمير وتتمنى ان تصبح آدمية.والشهر الماضي ألقى طلاء أحمر كثيف على تمثال قس تبشيري دنماركي كان له دور رئيسي في استعمار جرينلاند، وكتب عليه «انهوا الاستعمار».ولا يعرف ما إذا كان العملين التخريبيين على صلة.وتجري إعادة النظر في تماثيل ونصب في أنحاء العالم، في ضوء مظاهرات تطالب بالعدالة العرقية عقب وفاة الأميركي ذي الأصل الإفريقي جورج فلويد في ولاية منيابوليس.والخميس اتهم نشطاء حقوقيون مسؤولين دنماركيين بتجاهل العنصرية في البلاد، بعدما أعلنت السلطات أن مقتل مواطن دنماركي من أصول إفريقية على يد رجلين (من البيض) ليس مدفوعا بالعنصرية.