

"الرصاصة".. قطار لا يتأثر بالزلازل "الرصاصة".. قطار لا يتأثر بالزلازل

أنتجت اليابان قطارا جديدا قادرا على نقل الركاب بأمان أثناء وقوع زلازل.



وبدأ قطار "إن 700 إس" المعروف باسم "الرصاصة" نظرا لسرعته الفائقة، تشغيل خدمته في الأول من شهر يوليو الجاري، ويعمل في الخط الذي يربط بين محطة طوكيو ومحطة شين أوساكا في أوساكا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



ويسير القطار بسرعة تصل إلى 360 كيلومترا في الساعة، وهو رقم قياسي جديد خلال تشغيله التجريبي في عام 2019، مما يجعله واحدا من أسرع القطارات في العالم، لكن رغم ذلك سيتم تحديد سرعة التشغيل عند 285 كيلومترا في الساعة.

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وصممت مقاعد الركاب للانحناء أكثر مما يوفر المزيد من الراحة لهم، خاصة للركاب المسافات طويلة، كما يحتوي كل مقعد على منفذ طاقة فردي لشحن الهاتف الذكي، كما تم إضاءة رفوف الأمتعة العلوية في كل محطة لتذكير الركاب بممتلكاتهم كي لا ينسوها عند مغادرتهم القطار.وتتسم رحلات قطار "الرصاصة" بأنها أكثر هدوءا وسلاسة أيضا، كما أن القطار مزودة بنظام الدفع الذاتي لبطارية ليثيوم أيون الأول من نوعه في العالم، والذي يسمح للقطار بالتشغيل لمسافة قصيرة من تلقاء نفسه أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وسيجعل من الممكن الانتقال إلى مكان أكثر أماناً بسرعة منخفضة إذا تقطعت به السبل في منطقة عالية الخطورة، على جسر أو في نفق، على سبيل المثال - أثناء حدوث زلزال.كما جرى تركيب المزيد من الكاميرات داخل مقصورات السيارات، زيادة من كاميرتين إلى ما يصل إلى 6 في كل عربة قطار.