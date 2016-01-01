مواد غذائية تسبب حرقة في المعدة

آخر الأخباراخبار منوعة › مواد غذائية تسبب حرقة في المعدة

صورة الخبر: مواد غذائية تسبب حرقة في المعدة
مواد غذائية تسبب حرقة في المعدة

أعلنت الدكتورة ألبينا كوميساروفا أخصائية علم التغذية وأمراض الغدد الصماء، أن على الذين يعانون من حرقة المعدة استبعاد البصل والحمضيات وغيرها من نظامهم الغذائي.

وتشير الأخصائية، إلى أنه من الأفضل لهم تناول كمية طعام قليلة ولكن عدة مرات في اليوم، بحيث تكون آخر وجبة طعام قبل ثلاث ساعات من الخلود للنوم، ولا تنصح بشرب الماء بعد هذه الوجبة.

وتقول، "قللوا قدر الإمكان من تناول الطماطم والبصل والألبان المخمرة والشوكولاتة والقهوة والنعناع والمشروبات الغازية والحمضيات والأطعمة الدهنية والتوابل الحارة والمشروبات الكحولية. لأنه قد تكون هناك ردود فعل فردية. لذلك يجب في هذه الحالة تسجيل المواد الغذائية التي يتناولها الشخص في كل وجبة، لتحديد المادة الغذائية التي تسبب له حرقة في المعدة".

وتنصح الخبيرة بمراقبة الوزن والإقلاع عن التدخين. لأن الأخير وفقا لها، يسبب التهاب الغشاء المخاطي للجزء السفلي من المريء.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مواد غذائية تسبب حرقة في المعدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28010

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager