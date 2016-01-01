اكتشف العلماء وجود توأم حقيقي للضفدع «كيرميت»، يعيش في أعماق غابات كوستاريكا، ويعتبر مطابق له تقريبا في كل المواصفات.
وحسب موقع thewildchild فقد ظل العلماء يعملون في جبال تالامانكا لأكثر من قرن من الزمان، ولكن حتى هذا العام لم يكن الضفدع الصغير الشبيه لـ«كيرميت» يقفز تحت رادارهم.
وتتميز الضفادع الزجاجية بنقص تصبغ الجلد، ويوجد منها 149 نوعًا تم العثور على 14 منها في كوستاريكا.
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التعليقات على بالصور.. الضفدع كيرميت «طلع حقيقي»
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