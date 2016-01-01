

بالصور.. الضفدع كيرميت «طلع حقيقي» بالصور.. الضفدع كيرميت «طلع حقيقي»

اكتشف العلماء وجود توأم حقيقي للضفدع «كيرميت»، يعيش في أعماق غابات كوستاريكا، ويعتبر مطابق له تقريبا في كل المواصفات.



وحسب موقع thewildchild فقد ظل العلماء يعملون في جبال تالامانكا لأكثر من قرن من الزمان، ولكن حتى هذا العام لم يكن الضفدع الصغير الشبيه لـ«كيرميت» يقفز تحت رادارهم.



وتتميز الضفادع الزجاجية بنقص تصبغ الجلد، ويوجد منها 149 نوعًا تم العثور على 14 منها في كوستاريكا.

هذا النوع الشفاف من الضفادع نادر ويوجد فقط في أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية، والضفدع الزجاجي H.Dianae هو واحد من أكثر الأنواع الشفافة، ويمكن أن ترى أعضاء الضفدع من خلال بطنه، ويتميز أيضا بالأقدام الطويلة الرقيقة والعين البيضاء المميزة.ويمثل هذا أول ضفدع زجاجي تم اكتشافه في كوستاريكا منذ أكثر من 40 عامًا، وتم تسمية الضفدع باسم H. dianae على اسم والدة مكتشف الضفدع - جانيت ديانا كوبيكي.







