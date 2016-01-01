أصيب اب بحالة من الذعر، وذلك بعد رؤيته ل "شبح أنثى" يظهر بجوار ابنته في فيديو سجله قبل ثلاث سنوات.
ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، كان السيد هوانج ، من تايبيه بتايوان ، يتصفح الصور ومقاطع الفيديو القديمة من هاتفه عندما وجد شبحا بدون ملامح في أحد المقاطع.
وفي مقطع الفيديو الذي صوره في 22 أغسطس 2017 ، شوهدت ابنة هوانج، وهي ترقص وتغني على سرير أثناء زيارة لأصهاره في مقاطعة يون لين ، على الساحل الغربي للبلاد.
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التعليقات على أب يصاب بالرعب بعد رؤيته لشبح بجوار ابنته .. فيديو
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