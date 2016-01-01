أب يصاب بالرعب بعد رؤيته لشبح بجوار ابنته .. فيديو



أب يصاب بالرعب بعد رؤيته لشبح أب يصاب بالرعب بعد رؤيته لشبح

أصيب اب بحالة من الذعر، وذلك بعد رؤيته ل "شبح أنثى" يظهر بجوار ابنته في فيديو سجله قبل ثلاث سنوات.



ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، كان السيد هوانج ، من تايبيه بتايوان ، يتصفح الصور ومقاطع الفيديو القديمة من هاتفه عندما وجد شبحا بدون ملامح في أحد المقاطع.



وفي مقطع الفيديو الذي صوره في 22 أغسطس 2017 ، شوهدت ابنة هوانج، وهي ترقص وتغني على سرير أثناء زيارة لأصهاره في مقاطعة يون لين ، على الساحل الغربي للبلاد.

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ولجزء من الثانية في الثانية الأولى من اللقطات، ظهر شبح أثنى بدون وجه وبشعر طويل تجلس على مكتب خلف الطفلة.وتسبب المقطع الذي يظهر ما يعتقد أنه شبح أنثى في حالة من الرعب للأسرة فور رؤيتهم هذا الأمر.وعلم هوانج فيما بعد أن الجيران كانوا يدفنون ابنتهم في نفس اليوم الذي صور فيه اللقطات.