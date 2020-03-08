تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

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تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارًا، السبت، تزامنًا مع الإجازة الرسمية للبنوك المصرية، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري، ١٦.٠٧ جنيه الشراء و١٦.٢٠ جنيه للبيع، مقابل ١٦.١٠ جنيه.

وسجل سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة ١٦.٠٧ جنيه للشراء و١٦.١٧ جنيه للبيع، بينما سجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية ١٦.٠٨ جنيه للشراء و١٦.٢٠ جنيه البيع.

واستقر سعر الصرف في كل من البنك التجاري الدولي CIB وبنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان والبنك العربي الأفريقي وبنك HSBC والبنك العربي ليسجل ١٦.٠٩جنيه للشراء و١٦.١٩ جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأجنبية في بنك كريدي أجريكول وبنك البركة والمصرف المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الكويتي الوطني وبنك بلوم وبنك عودة، ليسجل ١٦.١٢ جنيه للشراء و١٦.٢٢ جنيه للبيع.

المصدر: المصرى اليوم

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