

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 4 يوليو 2020 ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 4 يوليو 2020

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2020.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 796 جنيها، وعيار 18 نحو 682 جنيه، وعيار 24 نحو 910 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6368 جنيها.

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وزادت أسعار الذهب في مصر بقيمة بلغت 17 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة معدلات تاريخية جديدة لم تسجل من قبل في مصر.