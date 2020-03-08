استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2020.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 796 جنيها، وعيار 18 نحو 682 جنيه، وعيار 24 نحو 910 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6368 جنيها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 4 يوليو 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق