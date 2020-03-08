ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 4 يوليو 2020

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 4 يوليو 2020

صورة الخبر: ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 4 يوليو 2020
ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 4 يوليو 2020

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2020.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 796 جنيها، وعيار 18 نحو 682 جنيه، وعيار 24 نحو 910 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6368 جنيها.

وزادت أسعار الذهب في مصر بقيمة بلغت 17 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة معدلات تاريخية جديدة لم تسجل من قبل في مصر.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 4 يوليو 2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39428

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager