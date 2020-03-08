

البنك المركزى: 136% نموا فى بطاقات الدفع الإلكترونى بمصر خلال 6 سنوات البنك المركزى: 136% نموا فى بطاقات الدفع الإلكترونى بمصر خلال 6 سنوات

ارتفع عدد بطاقات الدفع الإلكتروني التي تم إصدارها خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى نهاية مارس 2020 بنسبة بلغت 136 في المائة ليصل إلى 2ر38 مليون بطاقة مقابل 2ر16 مليون بطاقة بزيادة قدرها 22 مليون بطاقة.



وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها إن عدد ماكينات الصرف الآلي قفز بنسبة 103 في المائة ليسجل 13 ألفا و800 ماكينة بنهاية مارس الماضي مقابل 6 آلاف و800 ماكينة في يونيو 2014.



وقفز إجمالي عدد نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 81 في المائة خلال الفترة ليصل إلى 92 ألفا و800 نقطة دفع إلكترونية بنهاية مارس 2020 مقابل 51 ألفا و400 نقطة في يونيو 2014.





وقال مصدر مصرفي مسئول إن هذه القفزة التي تحققت في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على استخدامات النقد المتداول "الكاش" تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القوي للمدفوعات الذي أنشئ عام 2017 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتسعى لتحقيق الشمول المالي وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية ودمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.



وأطلق البنك المركزي في مطلع العام الماضي 2019 شبكة ميزة للمدفوعات وبطاقات الدفع التي تحمل علامتها التجارية، وبدأت البنوك منذ الربع الأول من 2019 بإصدارها رسميا للعملاء في شكل بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما، وتم نشر أكثر من 5 ملايين بطاقة حتى الآن، ويستهدف البنك المركزي الوصول بها إلى 20 مليون بطاقة ميزة الوطنية خلال 3 سنوات.



وأعلن البنك المركزي المصري الشهر الماضي عن مبادرة لنشر نحو 100 ألف نقطة بيع إلكترونية (ماكينات الدفع الإلكتروني بي أو إس) مجانا بمختلف أنحاء الجمهورية كما أعلنت العديد من البنوك عن مبادرات لمضاعفة أعداد نقاط البيع الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وعلى صعيد ماكينات السحب الآلي أعلن البنك المركزي عن مبادرة لنشر 6500 ماكينة بالمحافظات.



