

ننشر «أسعار الدواجن» في الأسواق اليوم 4 يوليو ننشر «أسعار الدواجن» في الأسواق اليوم 4 يوليو

شهدت «أسعار الدواجن»، حالة من ثبات في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم السبت 4 يوليو 2020.



وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 31 و46 جنيهًا، وكانت محافظةبورسعيد الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 25 إلى 40 جنيهًا، بينما كانت محافظة الوادى الجديد الأعلى سعرًا.



وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 29 و38 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 29 إلى 42 جنيهًا، وكانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.