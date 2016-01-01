الزمالك: نُجهز لعودة ساسي وبنشرقي وأوناجم.. وطريقة كارتيرون "مريحة" للجميع



ساسي وبنشرقي وأوناجم ساسي وبنشرقي وأوناجم

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أن هناك عمل يتم من أجل إعادة الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وأوناجم لمصر خلال الأيام المقبلة للحاق بمعسكر الفريق استعداداً لاستئناف النشاط.



وكان الزمالك قد أجرى المسحة الطبية الأولى، وسوف يدخل الفريق معسكراً مغلقاً في برج العرب لمدة 14 يوماً.



وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك "هناك تواصل مع الثلاثي الأجنبي ساسي وبنشرقي وأوناجم، ننتظر فقط ترتيب الأمور المتعلقة بحجز الطيران من أجل عودتهم لمصر في أقرب وقت، الثلاثي مهم جداً للزمالك ويجب تواجدهم في معسكر الفريق".

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وأضاف "فرجاني ساسي يتدرب مع المنتخب منذ فترة وهذا يعد أمر إيجابي بالنسبة له بكل تأكيد، أما بنشرقي وأوناجم هناك أحد الاندية المغربية قام باستضاف الثنائي من أجل التدريب وبالتالي الأمور البدنية طيبة للثلاثي".واستمر "ما نحاول القيام به حالياً هو تسريع اجراءات عودتهم من جديد لمصر من أجل التواجد في المعسكر وهناك أكثر من طريقة نفكر فيها، وبالطبع هناك مساعدة من جانب وزارة الشباب والرياضة".وفيما يخص التجديد لكارتيرون قال أمير مرتضى "الاستقرار الفني أمر طيب بكل تأكيد، هناك سعادة بين صفوف اللاعبين بعد التجديد له، الجميع أصبح على معرفة بطريقة الرجل وهناك تفاهم كبير بين الجميع".واختتم "بالطبع هذا الأمر سوف ينعكس بشكل إيجابي على الفريق، كارتيرون وفق مع الفريق وتوج ببطولتين، طريقته مريحة بالنسبة لجميع اللاعبين في النادي وأيضا الجهاز الإداري".ونجح الزمالك مؤخراً في تجديد التعاقد مع كارتيرون لمدة موسم واحد بعدما ساهم المدرب في تتويج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي وأيضا السوبر المصري والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.