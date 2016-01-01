تمارين رياضية لحرق الدهون وتنشيط الدورة الدموية

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تمارين رياضية لحرق الدهون

قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية مختلفة لكسر الملل والروتين اليومي، والتي يمكن ممارستها مع أفراد الأسرة في المنزل.

وأضاف حسام أبو هاشم، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية فرح سعيد اليوم، السبت، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه يمكن أداء التمارين فى أى مكان مناسب المساحة فى المنزل حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم لكسر الملل.

وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها، لكسر الملل والروتين اليومى، واستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار خبير اللياقة البدنية إلى أن التمارين تقوي عضلات البطن، وتساعد في التخلص من الدهون وتنشط الدورة الدموية.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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