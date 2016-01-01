قال محللون في الشأن الليبي، اليوم السبت، إن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار زار العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بهدف بحث الاستعدادت العسكرية لمعركة سرت.
يأتي ذلك بينما ذكرت مصادر لقناة "العربية"، أمس، أن آخكار وقع اتفاقية عسكرية مع مليشيات حكومة الوفاق، لضمان مصالح أنقرة في ليبيا.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، في تدوينة عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "ملخص زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار برفقه رئيس الأركان للعاصمة طرابلس اليوم التي لم أجد لها تفسيرا آخر، يعني هل يستطيع وزير الدفاع التركي أو رئيس أركانه قيادة معركة سرت المزعومة على الأرض أم سيقودها عن طريق الفيديو من مكتبه في أنقرة".
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التعليقات على مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس
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