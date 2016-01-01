لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

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قال الدكتور حسام حسني مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن منذ شهر ونحن نقول أن فيروس كورونا أصبح أكثر انتشار ولكن خطورة الفيروس أصبحت أقل ضعفا وأكثر استجابة للعلاج.



وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس": قلة وضعف الفيروس لا يعني أن نفقد حذرنا، مشددا على أن الحذر من الفيروس مازال هو الأساس هو الطريقة المثالية للوقاية من المرض".



وفيما يخص الأدوية أشار إلى أنه لا يوجد جديد في مجال الدواء لوباء كورونا، ولكن هناك بروتوكولات علاجية لديها نتائج هائلة في علاج فيروس كورونا، مشددا على أن هناك بروتوكول لكل مرحلة من مراحل المرض.

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وأوضح أن الوباء شدتة تختلف من بسيطة إلى متوسطة إلى شديدة ومن ثم شديدة الخطورة، لافتا إلى أن اعتقاد الناس بأن فيروس كورونا يعالج ببروتوكول واحد خطأ، لأن كل حالة لها بروتوكول خاص بها.وواصل قائلا: إن هناك دراسات تجرى على أدوية فيروس كورونا، وفي خلال أسبوعين ستظهر نتائج تلك الدراسات، متابعا: النتائج الأولية لتلك الدراسات مبشرة، وقريبا وخلال أسابيع قليلة سيكون هناك علاج لفيروس كورونا.وفي سياق الحوار، لفت إلى أن حالة الفنانة رجاء الجداوي لا تزال حرجة، معقبا: أن فرة حضانة المرض من يوم إلى 14 يوما، وبالتالي "من يوم ما فتحنا ولحد 14 يوم ستبدأ نتيجة تعايشنا في الظهور.وأشار إلى أن مصر حاليا تمر بمرحلة الذروة الخاصة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن أهم رقمين في الفترة الحالية هم أعداد حالات الوفاة و أرقام الحالات شديدة الخطورة، مشددا على أن نسبة حالات الشفاء عالية ومستمرة في الأرتفاع.