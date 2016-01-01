مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

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صورة الخبر: الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن أول ظهور له على شاشة تلفزيون "النهار"، ببرنامج "آخر النهار"، اليوم، يأتي بالتزامن مع يوم ٣ يوليو، الذي يعتبر من أعظم الأيام بالنسبة للمصريين.

وأضاف "الباز" خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار " الفضائية أنه لا ينوي التغير أو التبدل، حيث إنه لا يوجد شيء يجعله يتغير طالما أن لديه عقيدة ثابتة وهي العمل من أجل الوطن ومصلحته.

وأوضح "الباز" أنه يجدد العهد مرة أخرى مع متابعيه القدامى والجدد، من خلال شاشة قناة "النهار".

وأكد التزامه الدائم بعدم التزييف أوقول أي شيء بالباطل، وعدم إخفاء الأمور عن جمهوره.

ودعا الإعلامي محمد الباز متابعيه لمشاركة أسرة البرنامج دائمًا بالأسئلة والاستفسارات وطرح الأفكار، ووعدهم بالإجابة عن جميع الأسئلة مهما كانت في أي جانب من جوانب الحياة.

المصدر: elbalad

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