تجارة حلوان: على طلاب الدراسات العليا دفع المصروفات قبل 15 يوليو



كلية التجارة بجامعة حلوان كلية التجارة بجامعة حلوان

قال الدكتور نشأت الوكيل القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إنه تم إعلان جداول امتحانات طلاب الدراسات العليا، لاغلب البرامج ومن المقرر أن تعقد الامتحانات من 17 إلى 25 يوليو.



وطالب الدكتور نشأت من الدارسين بالدراسات العليا بسرعة دفع المصروفات الجامعية عن طريق خدمات الدفع الإلكترونى قبل يوم 15 يوليو وإلا سيتم توقيع غرامة مالية بمقدار 10% من مجمل المبلغ المستحق .





واشار الى ان هناك بعض الضوابط و التعليمات يجب على الدراسين اتباعها خلال فترة الامتحانات وهى :

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1- عدم تبادل الأدوات الشخصية منعا لانتشار الأمراض2- حمل المطهرات الشخصية من الكحول3- الالتزام بارتداء الكمامة إجباريا داخل اللجان