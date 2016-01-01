بحد أدنى 220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني



مدارس التعليم الفني بالإسكندرية مدارس التعليم الفني بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني بالإسكندرية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج) للعام الدراسي 2021/2020 بحد ادني 220 درجة للمرحلة الأولى.



وقالت المحافظة، في بيان اليوم الجمعة، إن التقديم سيكون إلكترونيا في إطار الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمواجهة اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.



وقال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم ان التقديم سيكون إلكترونيا عبر شبكة الانترنت باستخدام رابط التقديم وهو http://Fane.alex-edu.com ) ) من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وفق رغبات الطلاب ومجموع درجاتهم والأعداد المتاحة بكل مدرسة، علي ان يستمر التقديم بالمرحلة الأولي لمدة شهر والتي ستبدأ صباح غدًا السبت، وتم توفير إرشادات كاملة للطلاب وأولياء الأمور عبر بوابة البرنامج للاطلاع عليها قبل بدء تسجيل الرغبات.

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وفي سياق متصل أفاد أحمد السيد مدير إدارة التعليم الصناعي والقائم بأعمال مدير عام التعليم الفني بوجوب اجتياز الاختبارات القبلية والمقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج ، واجتياز المقابلات الشخصية للراغبين في الالتحاق بالتعليم الفندقي، مع ضرورة أن يستوفي الطالب جميع الرغبات وعددها (عشرون رغبة ) ويتاح للطالب التعديل في رغباته حتى نهاية المرحلة الأولي وطباعة استمارة الرغبات.