يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد .
وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري .
ويشير الخبراء إلى أن البلاد مازالت تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمى .
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التعليقات على استمرار الرطوبة والحرارة.. «الأرصاد» تعلن طقس السبت
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