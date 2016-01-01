برلماني مصري يكشف عن زيارة وفد من مشايخ ورموز القبائل الليبية مصر لدعم مبادرة السيسي

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صورة الخبر: مشايخ ورموز القبائل الليبية
مشايخ ورموز القبائل الليبية

وأشار بكري في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة إلى أن الوفد سيلتقي عددا من القيادات السياسية في مصر لدعم مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة في ليبيا.

وكان السيسي قد أعلن أن ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، مشيرا إلى أن مصر مستعدة لتدريب شباب القبائل في ليبيا وتجهيزهم وتسليحهم.

وشدد على أن مصر مستعدة لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة، وأضاف: "إذا قلنا القوات تتقدم ستتقدم القوات وشيوخ القبائل الليبية على رأسها وعندما تنتهي المسألة ستخرج القوات بسلام لأننا لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلام ليبيا".

المصدر: RT

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