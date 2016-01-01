طريقة عمل اللازانيا بالخضار للشيف شربينى



اللازانيا بالخضار اللازانيا بالخضار

تعد اللازانيا من أشهى الأكلات التى انتشرت حديثا فى المطبخ المصرى بشكل واسع ولا تجيد كل السيدات إعدادها بمذاق شهى، لذا نقدم لكم طريقة عمل لازانيا بالخضار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على سي بي سي سفرة

مقادير لازانيا بالخضار

200 جرام جبن موتزاريلا مبشورة

200 جرام جبن ريكوتا

نصف كيلو باذنجان رومي مقطع شرائح

3 حبات فلفل ألوان

3حبات كوسة وبطاطس

250 جرام مشروم طازج



حبة بصلة

3فص ثوم كبير مقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة أوريجانو وبهارات

ملح وفلفل

بيوريه الطماطم

ملعقة صغيرة زعتر



طريقة عمل لازانيا بالخضار:

-قطعى الخضار شرائح عريضة ثم يتبل بالملح والفلفلو الزعتر والبهارات والاوريجانو ثم يشوى على الجريل

-في وعاء آخر اسلىق شرائح اللازانيا 5 دقائق على النار ثم تنزع من الماء وتوضع في ماء بارد

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- فى طاسة على النار بها زيت شوحي البصل والثوم ثم يضاف المشروم ثم اضيفي بيوريه الطماطم ويترك حتى يسبك وتبليه بالملح والفلفل والزعتر والبهارات .- فى صينية من البايركس الحرارى ضعى طبقة لازانيا ثم طبقة خضارثم بيوريه طماطم ونكرر حتى تنتهى الكمية .