8 إشارات تنذرك.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى

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أعراض الإصابة بحصوات الكلى

يعاني الكثير من حصوات الكلى التي لا يتم اكتشافها بشكل فوري، لكن بعد فترة من تكون الحصوات وزيادة حجمها تبدأ بعض الأعراض في الظهور لتنذرك بوجود مشكلة ما في الكلى تستدعي استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات والتحاليل للإطمئنان على صحة الكلى .

حصوات الكلى قد تحدث نتيجة قلة شرب الماء ، وتناول الأكلات الجاهزة السريعة بشكل مفرط ، مع الإفراط في تناول الأملاح والمشروبات الغازية ،مما يسبب تراكم الأملاح على الكلى ثم تبدأن في تكوين الحصوات .

أعراض الإصابة بحصوات الكلى بحسب موقع thehealthy :

1- الشعور بألم شديد في أحد جوانب الظهر من الخلف
2- الشعور بألم يمتد لأسفل البطن

3- صعوبة في التبول
4- مغص شديد ومتكرر
5-الشعور بألم وحرقة عند التبول
6-تغيير لون البول
7- يمكن أن تلاحظ وجود دم مع البول
8- قد تتسبب في حدوث قئ وغثيان .

المصدر: موقع thehealthy

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