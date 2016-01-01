يبدو أن مفهوم صفقة القرن بات قريبًا من التواجد بشكل فعلي وقد نراه في الأيام القادمة من خلال الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.
راديو كادينا سير الكتالوني قد أشار أمس لإيقاف البرغوث الأرجنتيني لمفاوضات تجديد عقده مع برشلونة، وأنه غير راض عن وضعية وسياسة النادي، وأنه سيرجل عن الفريق بنهاية عقده الموسم المقبل.
شبكة فوكس الأمريكية أكدت أيضًا أن تلك الأنباء صحيحة، ليس ذلك فقط، بل أن اللاعب بالفعل قريبًا من الانضمام لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
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التعليقات على صفقة القرن.. ليونيل ميسي يقترب من الانتقال لـ مانشستر سيتي
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