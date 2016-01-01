صفقة القرن.. ليونيل ميسي يقترب من الانتقال لـ مانشستر سيتي

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ليونيل ميسي يقترب من الانتقال لـ مانشستر سيتي

يبدو أن مفهوم صفقة القرن بات قريبًا من التواجد بشكل فعلي وقد نراه في الأيام القادمة من خلال الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.

راديو كادينا سير الكتالوني قد أشار أمس لإيقاف البرغوث الأرجنتيني لمفاوضات تجديد عقده مع برشلونة، وأنه غير راض عن وضعية وسياسة النادي، وأنه سيرجل عن الفريق بنهاية عقده الموسم المقبل.

شبكة فوكس الأمريكية أكدت أيضًا أن تلك الأنباء صحيحة، ليس ذلك فقط، بل أن اللاعب بالفعل قريبًا من الانضمام لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت الشبكة أنه حدثت مفاوضات بين ميسي وإدارة السيتيزينز، وقد يوافق ميسي على الانتقال لصفوف نادي مانشستر سيتي مع وجود الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، ومن دربه قبل ذلك مع برشلونة.

ولا يسير برشلونة بشكل جيد في الوقت الحالي، فهناك العديد من المشاكل الإدارية والفنية، أدت لاحتلال الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا واقترابه من خسارة اللقب لصالح خصمه التقليدي ريال مدريد.

المصدر: شبكة فوكس الأمريكية

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