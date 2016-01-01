قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إنه لن يخذل جماهير الزمالك حتي لو وصل به الأمر أن يقدم أستقالته من رئاسة النادي .
وأضاف مرتضي منصور ، خلال مؤتمر الصحفي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك اتخذ قرارا بشأن عودة الفريق استعدادا لـ الدوري المصري ولكن لن أعلن عن هذا القرار.
و قام مرتضي منصور بعمل جولة تفقدية داخل النادي للاطمئنان على راحة الأعضاء بعد فتح بوابات النادي لاستقبال الأعضاء مع تطبيق الشروط الطبية اللازمة.
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التعليقات على قرارات لن أعلن عنها.. مرتضى منصور يهدد بتقديم استقالته
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