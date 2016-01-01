قرارات لن أعلن عنها.. مرتضى منصور يهدد بتقديم استقالته

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صورة الخبر: مرتضي منصور
مرتضي منصور

قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إنه لن يخذل جماهير الزمالك حتي لو وصل به الأمر أن يقدم أستقالته من رئاسة النادي .

وأضاف مرتضي منصور ، خلال مؤتمر الصحفي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك اتخذ قرارا بشأن عودة الفريق استعدادا لـ الدوري المصري ولكن لن أعلن عن هذا القرار.

و قام مرتضي منصور بعمل جولة تفقدية داخل النادي للاطمئنان على راحة الأعضاء بعد فتح بوابات النادي لاستقبال الأعضاء مع تطبيق الشروط الطبية اللازمة.

وتم عقد اجتماع مهم مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعه الرابعة عصرا بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي.

وتقرر أن يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.

المصدر: elbalad

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