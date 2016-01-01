سيتسلم القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية نهاية العام الجاري الإنترنت الوطني المستقل عن شبكة الإنترنت الأمريكية التي يستخدمها رواد الفضاء الروس في المحطة إلى حد الآن.
أعلن ذلك الأربعاء 1 يوليو مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين.
وأضاف قائلا:" قمنا بإطلاق الأقمار الصناعية الجديدة من طراز "لوتش" والتي تساعدنا في نشر الاتصالات الروسية عريضة النطاق، الأمر الذي سيضمن استقلال روسيا التام عن شبكة الإنترنت الأمريكية. وستفرض روسيا، حسب روغوزين،" السيطرة التامة على الإنترنت الفضائي الوطني.
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التعليقات على الإنترنت المستقل يظهر في القسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية
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