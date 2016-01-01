لهذا السبب تقدمت مكلارين بطلب قرض بملايين الدولارات من البحرين

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لهذا السبب تقدمت مكلارين بطلب قرض بملايين الدولارات من البحرين

خلال الفترة الماضية تقدمت مكلارين الإنجليزية بطلب قرض من بنك البحرين الوطني قيمته 150 مليون يورو أو ما يعادل 184 مليون دولار، وذلك لتسيير أعمال الشركة بعد فترة من توقفها نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم الموافقة على هذا القرض بشكل سريع، وذلك لأن البنك تملك 44% منه تقريبا شركة ممتلكات القابضة، وهي صندوق الثروة السيادية لحكومة مملكة البحرين، حيث تمتلك شركة ممتلكات أيضا 56% من أسهم شركة مكلارين الإنجليزية، لذلك تم تسهيل حصول مكلارين على هذا القرض من البنك البحريني.

وسيتم توجيه جزء من هذا القرض لحضير فريق الشركة الإنجليزية ببطولة فورمولا 1، والتي سينطلق موسم هذا العام منها قريبا بعد توقفه لأشهر بسبب فيروس كورونا.

المصدر: التوكيل

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