

استمرار غلق سوق السيارات بمدينة نصر اليوم 3 يوليو استمرار غلق سوق السيارات بمدينة نصر اليوم 3 يوليو

يستمر غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر، للأسبوع السادس عشر على التوالي اليوم الجمعة 3 يوليو 2020، حرصًا على سلامة مرتاديه لمواجهة فيروس كورونا.



وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرر غلق السوق حتى نهاية الشهر الجاري، ويضم عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.