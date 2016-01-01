تجمع جنيفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس، علاقة قوية بخطيبها الفارس المصرى"نايل نصار"، ويبدو أن علاقتهما مميزة جدا، إذ تحدثت ابنة جيتس، وكشفت تفاصيل عن علاقتهمان وتستمر فى الإشادة به، ومدح خطيبها، وأكدت جنيفر وهى خريجة ستانفورد البالغة من العمر 23 عاما، فى حوار لمجلة "سايد لاينز ماجازين" التي تختص بالفروسية، أن "نايل" ، دائما ما يذكرها بأمر مهم للغاية هو أن تؤمن بنفسها، وفقا لحديثها، وتابعت :"أنا محظوظة جدا ليكون لدي شريك كهذا"، وفقا لموقع سبوتنيك.
وكشفت جيتس أن خطيبها، كثيرا ما يدعمها، ووصفته بأنه شخص متواضع ومخلص، مضيفة :"أنا أتطلع إلى بناء حياة معه"، وكانت جينيفر بيل جيتس، قد احتفلت شهر أبريل الماضى، بعيد ميلادها الـ23 بمجموعة من الصور التي تلخص أبرز الأحداث التي مرت بها في العام المنصرم، ونشرت جينيفر جيتس على حسابها بموقع "انستجرام" صورها مع خطيبها المصري نايل نصار.
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التعليقات على ابنة بيل جيتس تكشف تفاصيل علاقتها بالفارس المصرى "نايل نصار"
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