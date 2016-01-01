يعتبر "النيش" من قطع الأثاث الأساسية داخل كل بيت مصرى، ومن المناطق التى تفرض عليها الأم الحماية، بتحذير أفراد الأسرة من الاقتراب منه أو لمس أى طبق أو كوب داخله لاعتباره قطعة أنتيكة لا تقدر بثمن، لذلك لن يستعمل سوى فى المناسبات المهمة للأسرة، لكن أحلام محسن، خريجة إعلام تربوى، وتعمل بدار نشر، استطاعت أن تحطم الصورة النمطية لـ"النيش" وتحوله لمكتبة داخل المنزل.
تحدثت أحلام عن بداية تفكيرها فى تحويل "النيش" لـ"مكتبة"، حيث قالت "المفروض إننا كنا بنجهز لتجديد النيش، لكن فكرت بدل ما نجدده، نحوله لمكتبة بدل ما هو مكان لحفظ الأنتيكات والكوبيات والأطباق، طب الكتب تعتبر شيئا ثمينا ولازم نحافظ عليه من التلف، عشان كده فكرت فى إقناع أمى بتطبيق الفكرة، وطبعاً أقتنعت بعد فترة طويلة، من المناقشة والجدال".
وتابعت "حطيت كتب مختلفة داخل النيش زى كتب عن التاريخ والفلسفة وروايات مصرية ومترجمة، وعن التنمية البشرية والشعر، وهكذا لأنى بحب أقرأ فى أنواع مختلفة من الكتب، عندى مثلا كتب لأفلاطون ولديستوفسكى وغيرهم".
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التعليقات على استغلته فى حاجة مفيدة.. أحلام شالت الأطباق من النيش وعملته مكتبة
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