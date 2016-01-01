أعراض ومؤشرات تؤكد إصابتك بالجفاف



الجفاف الجفاف

يعد الجفاف هو أحد الأمراض التي يمكن ان يصاب بها الشخص بسبب قلة تناول الطعام وشرب السوائل، ولكن هناك بعض العلامات التي تؤكد اصابة الشخص بالجفاف ونصحت الدكتور استشاري التغذية سهام سوقيه بتوخي الحذر التعرف على ‏مؤشرات لجفاف الجسم وهي:



العطش الشديد

جفاف الجلد

اصفرار البول

دوخة و خمول



امساك

جفاف الفم

تغير رائحة الفم

صداع و فقد التركيز

ارتفاع حرارة الجسم بشكل كبير و التعرق

زيادة ضربات القلب

